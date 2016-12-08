Дмитрий Селюк: "Если Траоре не уедет на Кубок Африки, может зимой покинуть ЦСКА"

Дмитрий Селюк, официальный представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре, не исключил, что зимой его клиент покинет армейский клуб. Африканец, контракт которого принадлежит "Монако", выступает за армейцев на правах аренды.
- С уходом Слуцкого его аренда в ЦСКА может закончиться уже зимой?
– Ситуация такова. Есть разные нюансы. Два европейских клуба, причем из хороших чемпионатов, заинтересованы приобрести Ласину.
– Именно зимой?
– Да. Но все упирается в его сборную. Если Траоре вызовут играть в январе-феврале на Кубке Африки, то шансов уехать куда-то в Европу у него нет. В зарубежных чемпионатах не будет перерыва в зимние месяцы, зачем кому-то брать его в аренду, чтобы на такой срок отпускать в национальную команду?
– А если Траоре не поедет в сборную, значит, может покинуть ЦСКА?
– Теоретически да.
– То есть армейцы не станут чинить препятствий?
– Не знаю. Сейчас же придет новый тренер, поговорим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ivenhoe
Да пусть уезжает. На него надеялись, а он так и и не проснулся (и не факт, что проснется). Лучше б кого-то другого взяли или (задним умом) Федю наигрывали.
17:58