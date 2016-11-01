Дмитрий Селюк: "Если Гинер захочет, то уже зимой могу забрать Траоре у ЦСКА"

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание президента армейского клуба Евгения Гинера о том, что летом красно-синие приобрели не тех футболисты, которых они хотели. Перед началом этого сезона ЦСКА взял в аренду хавбека "Динамо" Алексея Ионова и Траоре из "Монако".

– Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что в летнее трансферное окно клуб взял не тех, кого хотел. Понимаете, о ком он говорит?

– Устал уже обсуждать Ласина. Если ЦСКА захочет, чтобы Ласина покинул клуб и готов отпустить его зимой, то вопросов нет никаких. Пожалуйста, готов к разговору. Есть достаточно других команд, которые готовы видеть футболиста в своем составе.

ЦСКА даже хорошо, что у них есть Траоре, на которого можно все свалить – тут не коснулся мяча, там не добежал. Все играют шикарно, кроме нападающего. Он единственный, кто портит всю картину.

Меня удивляет, когда говорят о том, что у Траоре не получилось в Англии. Ласина в "Эвертоне" в первом же матче забил на третьей минуте. А проблема у него была из-за скрытой травмы, которую он получил в "Анжи". Главный тренер "Эвертона" очень хотел видеть его в команде, Мартинес может подтвердить, что из колеи Траоре выбила травма. (Сергей АСТАХОВ)