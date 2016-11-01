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Дмитрий Селюк: "Если Гинер захочет, то уже зимой могу забрать Траоре у ЦСКА"

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Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание президента армейского клуба Евгения Гинера о том, что летом красно-синие приобрели не тех футболисты, которых они хотели. Перед началом этого сезона ЦСКА взял в аренду хавбека "Динамо" Алексея Ионова и Траоре из "Монако".

 
Ласина ТРАОРЕ.Ласина Траоре: "Слуцкий говорит, что матч со "Спартаком" – это война"

– Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что в летнее трансферное окно клуб взял не тех, кого хотел. Понимаете, о ком он говорит?

– Устал уже обсуждать Ласина. Если ЦСКА захочет, чтобы Ласина покинул клуб и готов отпустить его зимой, то вопросов нет никаких. Пожалуйста, готов к разговору. Есть достаточно других команд, которые готовы видеть футболиста в своем составе.

ЦСКА даже хорошо, что у них есть Траоре, на которого можно все свалить – тут не коснулся мяча, там не добежал. Все играют шикарно, кроме нападающего. Он единственный, кто портит всю картину.

Меня удивляет, когда говорят о том, что у Траоре не получилось в Англии. Ласина в "Эвертоне" в первом же матче забил на третьей минуте. А проблема у него была из-за скрытой травмы, которую он получил в "Анжи". Главный тренер "Эвертона" очень хотел видеть его в команде, Мартинес может подтвердить, что из колеи Траоре выбила травма. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гантэр

Пока что Траоре просто ноль. Команда играет вдесятером ,хотя на поле одинадцать.

17:48

grinpavl

ну и кому он нужен такой травмированный?

17:24

🚀 Русские нагнут весь ми

Одно слово - СЕЛЮК))

17:19

mr.objectivity

Давай, нахваливай свою некондицию...

17:16

guy1984

рабовладелец)))

17:14

Блудный Свин

Сколько отступных просит Селючок?

17:14

CSKA_LV

Дмитрий Селюк заткнись, траоре не уровень ЦСКА, он уровень конца таблицы , перспектив с ним никаких, давай ,до свидания

17:09

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