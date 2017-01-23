Дмитрий Селюк: "Если бы не Джафар, Жамалетдинов не забил бы два мяча"

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что нападающий Джафар хорошо проявил себя на первом сборе ЦСКА в Испании. Сегодня стало известно, что армейцы не стали подписывать контракт с игроком.

– Как восприняли решение Виктора Гончаренко отказаться от услуг вашего футболиста? – первый вопрос Селюку.

– Только что об этом узнал. Что тут сказать? ЦСКА был заинтересован в Джафаре, но в итоге решил сделать ставку на свою молодежь – Чалова, Жамалетдинова. В любом случае, считаю, Джафар уже принес определенную пользу армейцам.

– Это какую же?

– Создал конкуренцию другим нападающим. Глядя на него, тот же Жамалетдинов хорошо проявил себя на сборе, забил два гола. Джафар, к слову, еще очень молод. 10 дней назад ему только исполнилось 18. Однако он не стушевался в ЦСКА.

– То есть, если бы не Джафар, Жамалетдинов не забил бы два мяча в контрольных матчах?

– Конкуренция очень полезная вещь. Глядя на то, как Джафар работал на тренировках, уверен, не только Жамалетдинов с Чаловым выкладывались по полной, но и Витинью, и Траоре. Виктор Гончаренко – очень хороший тренер. Просто в данном случае он сделал выбор в пользу воспитанников клуба, а не иностранца.

– По-вашему, по своим футбольным качествам Джафар не уступает Жамалетдинову?

– Смотрите, Жамалетдинов – хороший игрок. Но и Джафар незаурядный исполнитель. Он полностью прошел весь с бор с ЦСКА, выполнял все без исключения упражнения, не пропускал тренировок. Его не на пляже нашли, уж вы мне поверьте. В свои 18 лет он показывает уже достаточно зрелую игру. Быстр, техничен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)