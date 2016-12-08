19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Дзагоев в Европу? А как же лимит?"

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Дмитрий Селюк, официальный представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре, отметил, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев достоин играть в Европе. Однако, по его словам, как тогда решать ЦСКА вопрос лимита в случае его ухода.

– Вернемся к матчу. Дзагоев убедил скаутов европейских клубов, которые присутствовали на игре?

– Дзагоев, безусловно, достоин того, чтобы уехать в Европу. Он интересен многим зарубежным клубам. Но ведь все упирается в пресловутый лимит в России. Когда же его уберут? Из-за баснословных зарплат игроки и не уезжают никуда. Захочет ли себя попробовать в европейском чемпионате Дзагоев? Отпустит ли его ЦСКА?

– А в случае достойного предложения, думаете, не отпустит?

– Опять же лимит. Дзагоев хорошо сыграл с "Тоттенхэмом", ЦСКА получил предложение. Но если продавать Алана, где еще взять россиянина такого уровня? А купишь легионера, тебя опять прижмет лимит. Замкнутый круг какой-то… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Селюка

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

у ЦСКА практически нет легионеров в составе: Натхо, Тошич, Миланов и Вернблум. вписываться легко можно. просто Дзагоев никуда не уйдёт, зачем.

19:32

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