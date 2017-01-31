Дмитрий Селюк: "ЦСКА должен был оставить Траоре у себя"

Агент ивуарийского нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА должен был оставить форварда у себя. В интервью "СЭ" он отметил, что ушедший в хихонский "Спортинг" игрок мог иметь проблемы с адаптацией в России.

– Поверьте, Ласина хотел сделать для ЦСКА как можно лучше. Вот пример. Муса в "Лестере" практически не играет. Почему?

– Адаптация у всех проходит по-разному.

– Именно. Но почему тогда этого не может быть и у Траоре? Все ждали, что он с первого матча будет феерить. Но так получается не у каждого.

– Слуцкий мог использовать Траоре по-другому?

– У Леонида Викторовича не было особых вариантов, тренер оказался ограничен в возможностях. Допускаю, где-то он и ошибался с Траоре, но делал это не специально, а из-за отсутствия глубины состава. Слуцкий очень сильный тренер, много раз приводил клуб к победе в чемпионате.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался так: не уверен, что Траоре сможет выиграть конкуренцию в стартовом составе у Оланаре, Витинью и Чалова. Есть что возразить?

– А я считаю, что армейцы должны были оставить нападающего у себя. Гончаренко наигрывает схему 3-5-2 и здесь Траоре точно не помешал бы. "Спартак" и "Зенит" серьезно усиливаются, и ЦСКА с Ласина мог бы побороться с ними за чемпионство.

Не знаю, в каком состоянии находится Оланаре, все-таки он долго не играл из-за травмы. Чалов и Жамалетдинов хорошие ребята, им надо давать играть, но они еще молодые. Так что Траоре точно не был бы лишним в команде. (Сергей АСТАХОВ)

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