Дмитрий Селюк: "Было бы смешно, если бы "Спартак" не выигрывал у "Рубина", который в полубанкротном состоянии!"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" не стал называть новичков "Спартака" провальными трансферами и отметил, что красно-белые в любом случае должны были обыгрывать "Рубин" при своем финансовом положении.

– С "Ливерпулем" провалилась вся команда. А Луиз Адриану в этом сезоне забивал "Севилье", "Атлетику", "Локомотиву", "Зениту", "Краснодару"…

– А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра?

– Почему?

– Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.

– Вы про Педро Рошу?

– Про Педро Рошу, Петковича и так далее.

– Педро Роша – провал трансферной политики?

– Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера "Тоттенхэма" Покеттино: "Мы не хотим покупать трофеи". Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.

– Причем здесь "Спартак"?

– "Спартак" соревнуется с "Зенитом" с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у "Рубина", который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию. А когда "Спартак" выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное. равен зарплате Луиза Адриану? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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