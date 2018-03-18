Дмитрий Селюк: "Было бы смешно, если бы "Спартак" не выигрывал у "Рубина", который в полубанкротном состоянии!"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" не стал называть новичков "Спартака" провальными трансферами и отметил, что красно-белые в любом случае должны были обыгрывать "Рубин" при своем финансовом положении.
– С "Ливерпулем" провалилась вся команда. А Луиз Адриану в этом сезоне забивал "Севилье", "Атлетику", "Локомотиву", "Зениту", "Краснодару"…
– А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра?
– Почему?
– Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.
– Вы про Педро Рошу?
– Про Педро Рошу, Петковича и так далее.
– Педро Роша – провал трансферной политики?
– Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера "Тоттенхэма" Покеттино: "Мы не хотим покупать трофеи". Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.
– Причем здесь "Спартак"?
– "Спартак" соревнуется с "Зенитом" с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у "Рубина", который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию. А когда "Спартак" выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное. равен зарплате Луиза Адриану? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Дмитрий Селюк: "Восхищаться Адриану? Марков, получая в 10 раз меньше, забил больше!"
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Севилья
- Атлетик
- Краснодар
- Маурисио Покеттино
- Марко Петкович
- Педро Роша
URS123
Вторая Дзюба, никак рот не закроет.
19:10
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Бердыев не работает там где нет денег. Уж Селюку то это точно известно. Но порисоваться блеском ума и тонкостью формулировок, в этом Селюку не откажешь.
19:09
Был я тут
Смешно конечно считать Рубин какими-то лузерами, типа как СКА. Да ещё под руководством Бердыева. Да, есть провальные трансферы, но эти провальные трансферы можно не выпускать на поле, вот в чем дело! А вот удачные трансферы выходят на поле и делают результат. Результат - чемпионство.
18:37
teorver
Ну зачем же так впрямую заявлять, что нынче побеждают деньги! Кому там в этом сезоне три матча проиграл Зенит? Еще более богатым клубам? А БАТЭ там не у Баварии ненароком выиграл?
18:02