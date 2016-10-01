Дмитрий Радченко: "При Каррере в обороне "Спартака" появилось подобие надежности"

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко подчеркнул в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги между этими командами, что с приходом на пост главного тренера красно-белых Массимо Карреры в игре команды появилось подобие надежности в обороне. При этом он отметил: кардинальных изменений под руководством итальянского специалиста не произошло.

– В первых восьми турах "Зенит" забил больше, чем "Спартак" – 18 против 14. Но красно-белые пропустили меньше в два раза – 3 против 6.

– "Спартак" во все времена испытывал проблемы в обороне. С приходом Карреры по сравнению с предыдущими годами появилось подобие надежности. Однако проблемы все равно видны. Не только защита, но и средняя линия еще не идеальна.

– Кто, Луческу или Каррера, ближе к завершению перестройки?

– Луческу, конечно, кардинально поменял футбол "Зенита". Команда действует за счет короткого и среднего паса, футболисты стараются комбинировать, контролировать мяч – это мы все видим. Что касается "Спартака", то я бы не сказал, что в его игре с приходом Карреры произошли какие-то кардинальные перемены по сравнению с тем "Спартаком", который готовил к сезону Аленичев. Какие-то моменты – да. Но изменений в глобальном масштабе пока не вижу. Поначалу, когда пришел новый главный тренер, эмоционально коллектив испытал подъем. Однако что потом случилось в матче с "Уфой" тоже все наблюдали. Такого ведь никто не ожидал. Значит, проблемы существуют.(Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Радченко