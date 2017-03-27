Дмитрий Радченко: "Казаченок сыграл огромную роль в моей карьере"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко о кончине Владимира Казаченка. Специалист, который возглавлял академию "Зенита", умер в воскресенье на 65-м году жизни.

– Уход Казаченка – огромная потеря для петербургского и всего российского футбола. Он был мощной фигурой. Владимир Александрович сыграл огромную роль в моей карьере. Заметил меня в 17 лет. Именно у него я прошел хорошую мужскую школу, которая помогла мне попасть в основу "Зенита" и продолжить по нарастающей... Большое спасибо ему за это. (Сергей ЯРЕМЕНКО)