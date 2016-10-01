Дмитрий Радченко: "Если "Спартак" закроется, много голов не ждите"

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко подчеркнул в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги между этими командами, что ждет яркого футбола. Вместе с тем, он отметил: красно-белые могут закрыться.

– Можно ли ждать от матча яркого футбола? - вопрос Радченко.

– Лично я жду. Хочется, чтобы болельщики получили удовольствие. Ажиотаж огромный – это настоящее дерби.

– Дзюба, который, как и вы, выступал за оба клуба, сказал, что это будет бойня и война.

– Артем любит и побороться, и побиться (смеется). Но очень многое в плане того, получим ли мы зрелище или нет, будет зависеть от Карреры.

– То есть?

– "Зенит" однозначно станет играть на победу. Луческу во всех матчах, что я видел, требует от команды действовать первым номером. И в воскресенье петербуржцы, уверен, с первых минут постараются захватить инициативу. А вот как поведет себя "Спартак" – это вопрос. У него быстрая атака и это значит, что москвичи тоже могут позволить себе давить на соперника. При таком раскладе увидим красивый открытый футбол. Но гости ведь могут и закрыться, сделав ставку на контратаки. Это тоже вполне вероятно. Мое мнение – так оно и произойдет. Каррера выберет второй вариант. Если окажусь прав, много голов не ждите. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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