Дмитрий Полоз жестко высказался об Инстаграме

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз поделился мнением о социальной сети Инстаграм. По его словам, она делает из людей зомби.



– Считаю, что "Инстаграм" – это ужас. Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон, – цитирует Полоза "Бизнес Online". – Люди сегодня сидят в этом "Инстаграме" как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: "Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?.



Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести "Инстаграм", выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет. Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. "Хочешь, выкладывай фото и "сториз", только не сиди там все время, у тебя сын растет". Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в "Инстаграме", а ребенок играл в одиночестве. Ребенок подрастет и увидит, что все сидят в телефонах – ну что это такое? С одной стороны, интересно, но с другой – это такая чушь, и я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить. Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот "Вотсап" – удобная штука, вопросов нет.