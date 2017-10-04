Дмитрий Полоз: "Не люблю пиариться и выставлять свою жизнь напоказ"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в интервью клубной пресс-службе рассказал, что он живет в Санкт-Петербурге живет с женой и сыном. По его словам, его ребенок любит возиться с мячом, однако у него есть и рвение к искусству.

- С первого дня жена и сын со мной, - сказал Полоз. - Мы нашли квартиру, так что переехали в короткие сроки. Сыну 2 года и 7 месяцев. Когда я дома, он может достать сразу четыре мяча и гонять их по дому. Сейчас ему нравится рисовать. Недавно он пошел в детский сад, воспитатель отмечает рвение к искусству. Он сам сделает выбор, но я думаю, что его ждет хорошее спортивное будущее. В первую очередь я хочу, чтобы он вырос хорошим человеком и был добрым, а все остальное приложится.

Я считаю, что скромность должна быть. Не люблю пиариться и выставлять свою жизнь напоказ. А сфотографироваться и пообщаться - абсолютно не проблема.