14:09 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Полоз: "Хочу вернуться на былой уровень и расти дальше"


Нападающий Дмитрий Полоз, перешедший из "Зенита" в "Рубин" на правах годичной аренды, рад тому, что клубы смогли договориться об этом переходе. Форвард ждет момента, когда сможет провести первый матч на "Казань Арене".

– Рад, что клубы смогли договориться, и этот год я проведу в Казани, – приводит слова Полоза пресс-служба казанцев. – Прошлый год был не очень удачный в плане футбола, и в этом году я хочу вернуться на былой уровень и расти дальше. Хочу скорее выйти на "Казань Арену", сыграть первый матч.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Рубин" дома сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 29 июля. Начало – 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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