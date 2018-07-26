Дмитрий Полоз: "Хочу вернуться на былой уровень и расти дальше"

Нападающий Дмитрий Полоз, перешедший из "Зенита" в "Рубин" на правах годичной аренды, рад тому, что клубы смогли договориться об этом переходе. Форвард ждет момента, когда сможет провести первый матч на "Казань Арене".

– Рад, что клубы смогли договориться, и этот год я проведу в Казани, – приводит слова Полоза пресс-служба казанцев. – Прошлый год был не очень удачный в плане футбола, и в этом году я хочу вернуться на былой уровень и расти дальше. Хочу скорее выйти на "Казань Арену", сыграть первый матч.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Рубин" дома сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 29 июля. Начало – 19.00 по московскому времени.

🗣 Дмитрий Полоз – о переходе в "Рубин":



"Рад, что клубы смогли договориться, и этот год я проведу в Казани. Прошлый год был не очень удачный в плане футбола,и в этом году я хочу вернуться на былой уровень и расти дальше. Хочу скорее выйти на "Казань Арену", сыграть первый матч" pic.twitter.com/STliacZHvc – "Рубин" Казань (@fcrk) 26 июля 2018 г.

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