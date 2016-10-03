22:50 3 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Полоз: "Финансовые проблемы в "Ростове" разрешимы"

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Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз подчеркнул, что в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) команда играла в свой футбол. По словам Полоза, финансовые проблемы "Ростова" разрешимы.

– Хорошо, что пока все развивается хорошо, – подчеркнул Полоз в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол". – Надеемся, что дальше будет так же. "Ростов" не изматывал ЦСКА, а играл в свой футбол, мы пытались поймать соперника на контратаках. Думали, что получится раньше забить второй гол, но ничего страшного.

Финансовые проблемы в клубе? Думаю, они разрешимы, такое везде может быть. Мы сконцентрированы только на игре.

– Если проблемы не устранятся, будете подыскивать новую команду?

– Я об этом не думаю, просто выхожу играть в каждом матче.

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