Дмитрий Песков: "Речь о решениях по отказу от легионеров на президентском совете не шла"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта не обсуждался вопрос об отказе от легионеров в РФПЛ. Руководитель отметил, что речь шла о гибкой проработке вопроса, а не о конкретных решениях.

– Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло.