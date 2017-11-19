Дмитрий Парфенов: "Зенит" никаких серьезных задач не ставил. Это были наши ошибки"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) не стал анализировать ошибки своей команды. По его словам, пенальти, назначенный в ворота Давида Юрченко, был.
- Что произошло во втором тайме? Надо смотреть, не хочется устраивать истерики, - сказал Парфенов Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки. Почему так произошло? Сложно сказать.
В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.
С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего.
Юный Люцифер
конь-людоед Я не верю, что Парфенов и Бесчастных сдали бы матчи Зениту
21:32
конь-людоед
Почему так произошло? Странный вопрос, еще до первого тура было известно, что шесть очков у "Зенита" уже есть. И Парфенов этого не мог не знать...
21:29