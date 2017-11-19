Дмитрий Парфенов: "Зенит" никаких серьезных задач не ставил. Это были наши ошибки"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) не стал анализировать ошибки своей команды. По его словам, пенальти, назначенный в ворота Давида Юрченко, был.

- Что произошло во втором тайме? Надо смотреть, не хочется устраивать истерики, - сказал Парфенов Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки. Почему так произошло? Сложно сказать.

В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.

С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего.