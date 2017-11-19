Дмитрий Парфенов: "Зенит" использовал свои моменты"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) отметил, что сине-бело-голубые использовали свои моменты. По его словам, у "Зенита" было много свободных зон из-за того, что его команда побежала отыгрываться.

– После первого тайма "Тосно" уступал всего один мяч и казалось, что игра у команды получается. Что произошло после перерыва?

- Не хочется давать оценки по горячим следам. "Зенит" использовал свои моменты. Нам нужно было вытаскивать матч, у игроков "Зенита" появилось больше свободного пространства, и игроки хозяев воспользовались этим за счет своего индивидуального мастерства.

– Труич сегодня очень понравился, не поздно ли вы выпустили его на замену?

– После игры можно говорить что угодно, что нужно было выпускать одного или другого. Считаю, что мы вышли в оптимальном составе. (Максим МЕЛЬНИКОВ)