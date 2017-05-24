Дмитрий Парфенов: "Задачи "Тосно" в премьер-лиге? Пока трудно сказать"

В гостях у "СЭ" побывали два знаменитых в прошлом футболиста красно-белых - Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных, которые в минувшем сезоне вывели "Тосно" в премьер-лигу в качестве тренеров. Наставник команды отметил, что пока не может определить конкретные задачи на следующий сезон.

– Какие задачи будут стоять перед вашей командой в первом сезоне в премьер-лиге?

Дмитрий Парфенов: – Пока трудно сказать. Сейчас идет ежедневная работа, занимаемся селекцией...

– Но, наверное, первоочередная цель – не вылететь? Или сможете побороться за более высокие места?

– Будем и бороться, и играть. Если ставить задачу просто остаться в элитном дивизионе, изначально настроишь себя на то, что окажешься где-то внизу. Это с точки зрения психологии неправильно. Но мы трудимся без лозунгов. Даже когда выходили в премьер-лигу, много не говорили об этом.

– То есть когда вас приглашали, обязательного повышения в классе от вас не требовали?

– Внутренний настрой, само собой, имелся. И задачу руководство ставило. Но мы не афишировали. Убирали внимание от себя подальше. Было достаточно команд, которые заявляли о намерениях пробиться наверх – "Кубань", "Мордовия", но сами видите, что в итоге получилось.

Полное интервью Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных