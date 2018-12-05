Дмитрий Парфенов: "Зачем мне разбираться в травле Глушакова? Мне есть чем заняться"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов выразил свое отношение к истории вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

– Но вы попросите своих опорников плотнее держать Глушакова, который вновь попробует забить со средней дистанции, как в чемпионском сезоне?

– Думаю, любой в "Спартаке" заслуживает внимания.

– Вас не шокировала травля Глушакова со стороны болельщиков?

– Честно? Вообще не до этого. Зачем мне в этом разбираться? Мне есть чем заняться, дел хватает.

Дмитрий Парфенов: "Травля Глушакова? Не до нее - своих дел хватает