Дмитрий Парфенов: "Зачем мне разбираться в травле Глушакова? Мне есть чем заняться"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов выразил свое отношение к истории вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.
– Но вы попросите своих опорников плотнее держать Глушакова, который вновь попробует забить со средней дистанции, как в чемпионском сезоне?
– Думаю, любой в "Спартаке" заслуживает внимания.
– Вас не шокировала травля Глушакова со стороны болельщиков?
– Честно? Вообще не до этого. Зачем мне в этом разбираться? Мне есть чем заняться, дел хватает.
Дмитрий Парфенов: "Травля Глушакова? Не до нее - своих дел хватает
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