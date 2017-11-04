19:38 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Парфенов: "Забив быстрый гол, испугались, что можем победить"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов посетовал на плохую реализацию после поражения от "Краснодара" (1:3) в 16-м туре чемпионата России. При этом специалист выразил удовлетворение игрой своей команды в атаке.

– Начало вышло удачным, – сказал Парфенов. – Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы.

Думаю, по качеству игры в атаке, это одна из лучших наших игр, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Качественный отмаз)

19:49