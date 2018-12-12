Дмитрий Парфенов: "Возможно, кого-то из молодых возьмем на товарищеские матчи "Урала"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов сказал, что планирует во время подготовки ко второй части сезона привлекать к товарищеским матчам игроков молодежной команды и "Урала-2".

- Планируете кого-то из молодых футболистов взять на сборы?

- Мы сейчас обсуждаем это. Но отмечу, что в феврале на Кипре сборы будут и у "Урала-2". Эта команда будет рядом с нами. Планируем, что мы начнем играть в Кубке ФНЛ, а дальше в этом турнире будет играть "Урал-2". Возможно, кого-то из молодых возьмем на свои товарищеские матчи. Поэтому ведется активная работа с нашей молодежью, - цитирует тренера официальный сайт клуба.

"Урал" занимает девятое место в чемпионате России – 22 очка в 17 матчах.

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