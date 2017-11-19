Дмитрий Парфенов: "В первом матче с "Зенитом" мы ко многому не были готовы"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что у полузащитника Александра Трошечкина нет проблем со здоровьем, и он готов помочь команде. Он также добавил, что во встрече первого круга с санкт-петербургской командой его игроки были ко многому не готовы.

– У Трошечкина нет никаких проблем со здоровьем. В любую секунду он готов помочь команде, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Но надо выбирать 11 человек. Я выбрал таких. Но все остальные тоже на виду.

Конечно, игра "Зенита" изменилась с момента нашего первого матча. Мы на этом акцентировали внимание, некоторые моменты действительно просматриваются. В первом матче было больше импровизации с нашей стороны, ко многим вещам мы не были готовы. Это не значит, что сегодня мы не будем импровизировать, просто обратили внимание на некоторые моменты. "Зенит" – сильный соперник.

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"