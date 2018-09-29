Дмитрий Парфенов: "В перерыве у "Урала" было какое-то опустошение"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Арсеналом" в матче 9-го тура РПЛ (2:1). Екатеринбуржцы уступали после первого тайма 0:1, во втором Андрей Панюков с передач Отмана Эль-Кабира оформил дубль.

- Ребят подбодрили, потому что в перерыве было какое-то опустошение, - сказал Парфенов в эфире "Матч премьер". - Сказал, что у нас есть тайм изменить ситуацию. Те, кто вышел,смогли внести изменения в ход матча.

- Эль-Кабир и Панюков сделали два мяча. Увидим ли мы их в стартовом составе, или это будет как козырь?

- Мы сейчас успокоимся и будем идти дальше. Увидеть их в основе можете, как и других игроков.