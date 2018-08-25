Дмитрий Парфенов: "В перерыве матча с "Ахматом" пришлось поговорить по-мужски"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал волевую победу над "Ахматом" (2:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.

- Эмоции все на поле оставлены, пропустили гол и поломалась игра. Ребята переживали, - сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Сделали поправки в перерыве, поговорили по-мужски в раздевалке, удалось исправить ситуацию.

Григория Иванова не было на скамейке во время матча? Он наш президент и всегда с командой, даже на расстоянии, да и кажется, что он был в раздевалке.

Дебют Панюкова? Не хотелось бы переходить на личности.