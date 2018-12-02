Дмитрий Парфенов: "В открытый футбол с "Краснодаром" играть сложно"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 16-го тура российской премьер-лиги заявил, что с этим соперником трудно играть в открытый футбол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– "Краснодар" поздравлю с победой, – отметил Парфенов. – Нам надо тренироваться, не опускать руки. Я сказал ребятам, когда выигрываем, надо быть всем вместе, так нужно и когда проигрываем.

– Какой план на игру был?

– Вы понимаете, в открытый футбол играть сложно, но мы старались в первом тайме. Мы понимали, что у нас не будет 20 моментов, но пытались забить тем не менее. Старались перекрывать фланги, и это сначала работало. Но мы низко сели и получили в итоге мяч. Не смогли прийти в себя и пропустили второй.

– Показалось, что отдали центр поля...

– Когда мяч ходит поперек в центральном круге, это не значит, что ты отдал преимущество. (Екатерина Потапова)