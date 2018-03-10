Дмитрий Парфенов: "В матче с "Рубином" немного недотерпели"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Рубина" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что его команду подвела потеря концентрации в эпизоде с пропущенным голом.

- Потеряли концентрацию в одном эпизоде. Немного недотерпели, - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол". - Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки.