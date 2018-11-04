Дмитрий Парфенов: "Уралу" неважно, куда он приехал и с кем играет"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) отметил, что доволен своей командой. По его словам, каждое очко сейчас на счету.

– Рад, что ребята верили в победу после пропущенного гола, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Вся скамейка верила. Мы понимали, что все равно будут свободные зоны, что соперник захочет забить второй мяч. План продолжал работать. Ребята дотерпели, за что им адресую слова благодарности. Нам очень нужны очки. Нам неважно, куда мы приехали и с кем играем. Такая ситуация, что каждое очко на счету. Еще раз спасибо ребятам.

– Почему во втором тайме "Урал" отдал мяч "Спартаку" и стал играть вторым номером?

– Где-то сыграла роль психология. Да и соперник, наверное, добавил. Скорее всего, в перерыве был у соперника какой-то разговор. Добавили в агрессии и движении. Наверное, мы захотели спокойно довести матч до конца. Скорее всего, это заслуга "Спартака", который добавил.