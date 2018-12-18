Дмитрий Парфенов: "Урал" созрел для участия в еврокубках"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда готова к участию в Лиге Европы. По его словам, клубу не хватает стабильности в результатах. После 17-ти туров команда из Екатеринбурга занимает 9-е место в таблице, набрав 22 очка.

- Шаг в сторону Лиги Европы? У нас еще идет чемпионат. Хотелось бы сделать это в ближайшее время, - заявил Парфенов. - То, что команда созрела внутри, это точно. Ребята очень хотят, руководство хочет и болельщики ждут. Ментально к этому готовы, осталось подкрепить игрой и результатом. Хочется добавить в стабильности и подняться как можно выше.