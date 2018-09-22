Дмитрий Парфенов: "Урал" дотерпел в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча с "Енисеем" (2:1) заявил, что его команда дотерпела.
- Боевой и непростой матч для двух команд, три очка были важны обеим, - приводит слова Парфенова официальный сайт "Енисея". - Отсюда, наверное, качество игры было не очень хорошим. Знаете, есть моменты, когда важен результат.
Мы выиграли игру, дотерпели. Пять туров мы играли красиво, набирали очки. Надо было где-то наступить себе на горло и переступить момент, что как раз и сделали – дотерпели и одержали победу, с чем поздравляю наших болельщиков.
"Урал" после восьми туров занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 8 очков.
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