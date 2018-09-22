11:25 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Урал" будет играть от себя в матче с "Енисеем"

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов перед матчем 8-го тура РПЛ против "Енисея" заявил, что его команда будет отталкиваться от себя.

- У "Енисея" будет дополнительный настрой, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Первый домашний матч в чемпионате России. Но мы будем играть от себя. Уважаем любого соперника, на стараемся смотреть на свою игру. Внутри клуба говорим о проблеме с пропущенными мячами. Перед матчем делали акцент на своей игре и не обращали внимания на потери "Енисея".

Енисей - Урал

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