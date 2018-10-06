Дмитрий Парфенов: "Уговаривать футболиста играть матчи в премьер-лиге - бред"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 10-го тура РПЛ против "Рубина"​ отметил, что команда работала над своими слабыми сторонами. По его словам, важно реализовывать моменты.

– Как и у любой команды у нас есть сильные и слабые стороны, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Говорили об этом на установке. Мы готовились. Вопрос остается в реализации моментов. Работали над этим. Сейчас нужно это перенести на поле.

Чемоданное настроение перед перерывом? Мы гоним эти мысли. Однако это бред – уговаривать футболиста играть матчи в премьер-лиге. Здесь каждый матч на счету и три потенциальных очка. Поэтому неправильно делать на этом акцент.