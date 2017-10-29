Дмитрий Парфенов: "У "Тосно" с "Динамо" всегда получаются искрометные матчи"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Динамо" (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что три очка очень важны для команды. Он также добавил, что у них с бело-голубыми всегда получаются искрометные игры.

– Мой комментарий? Выиграли! Ребят с победой, болельщиков тоже! – сказал Парфенов. – Всегда искрометные матчи у нас получаются с "Динамо", уже за два года есть маленькая история.

Понимали, что будет тяжело. Увидели то, что и ожидали. Много ошибок было при переходе в атаку, соперники заставляли друг друга допускать потери. Но смогли забить в хорошей контратаке гол. Три очка очень важны для нас, двигаемся дальше. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"