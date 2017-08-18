Дмитрий Парфенов: "У "Тосно" нет трансферных предложений от "Зенита"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) высказал мнение, что наставник "Зенита" Роберто Манчини посетил минувшую игру, поскольку у него было свободное время. Специалист подчеркнул, что команда будет работать над игрой против соперников с насыщенной обороной.

– За игрой следил Манчини. Есть ли трансферные предложения от "Зенита" по вашим игрокам?

– Нет, думаю, у него просто есть время и он пришел посмотреть матч. К тому же, за нас играет Женя Чернов (арендованный у "Зенита" – Прим. "СЭ").

– Ваши лучшие матчи вы провели против "Локомотива", ЦСКА, "Арсенала". Это связано с тем, что в этих играх команда могла действовать на контратаках?

– У нас был хороший переход и сегодня, но мы не доводили до завершения атаки и не могли пройти через насыщенную оборону. Будем заниматься этим на тренировках. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"