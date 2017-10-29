Дмитрий Парфенов: "У нас каждая игра – как финал"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов перед матчем 15-го тура чемпионата России с "Динамо" отметил, что отсутствие защитника Раде Дугалича​ не должно сильно сказаться.

– Отсутствие Дугалича компенсируем игроками, которые готовы к матчу, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Это потеря, но команда не должна зависеть от одного футболиста. Да, это наш лидер в обороне. Но чемпионат длинный, надо быть готовым к таким вещам. У нас уже был матч с "Ахматом", в котором мы без Дугалича играли.

Как повлияет кубковый матч? Мы об этом не думаем. Я ребятам сказал, что никаких отговорок. Было достаточно времени восстановиться. Это нормальный график. В игровом режиме должно быть легче. Для футболиста это сказка. Выходи и играй, и больше ничего.

На выезде нам легче играть? Не думаем об этом. У нас каждая игра – как финал.

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"