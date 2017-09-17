Дмитрий Парфенов: "У меня даже не двоякое, а троякое мнение об игре со "Спартаком"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) подчеркнул, что у него сложилось троякое мнение о встрече. Он также добавил, что этот результат – часть большой истории клуба.

Напомним, что "Тосно" по ходу игры проигрывал со счетом 0:2 и смог отыграться за четыре минуты в концовке встречи.

– У меня даже не двоякое, а троякое мнение об этой игре. Главное, что мы проявили характер. Горд за ребят, – сказал Парфенов. – Много слов говорить не буду. Это эмоции, нервы. Против "Спартака" нам тяжело играть одиннадцать на одиннадцать, а тут мы полтора тайма действовали вдесятером. Понятно, что это наша вина, но я имею в виду характер своей команды. Это маленькое чудо, но часть большой истории. Сегодня порадуемся и пойдем дальше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов