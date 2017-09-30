Дмитрий Парфенов: "У Иванова не было претензий к судейству. Когда два пенальти бьешь, претензий не будет"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству. Специалист считает, что арбитр правильно удалил полузащитника грозненского клуба Антона Швеца.

– Олег Кононов сказал, что вторая желтая карточка Швеца – это результат провокации со стороны игрока "Тосно". А как вы оцените судейство?

– Когда выигрываешь судейство всегда нормальное. Вот как у Иванова (президента "Урала" – прим. "СЭ") не было претензий. Конечно, когда два пенальти бьешь... А в моменте с удалением была однозначная карточку; Когда играют локтем... Здесь больше эмоции у коллеги. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – "Ахмат" //

Олег Кононов: "Удаление Швеца? Это провокация со стороны Заболотного!"

