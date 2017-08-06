Дмитрий Парфенов: "Тосно" не забивает? Это проблема не только нашей команды"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов отметил, что у игроков и тренерского штаба нет времени на то, чтобы унывать. В трех турах чемпионата России команда не набрала очков и не забила ни одного гола.

- У нас нет времени унывать, - сказал Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". - Если мы будем унывать, у нас не будет времени исправлять ситуацию. Мы настраиваемся на каждый матч, "Тосно" надо набирать очки.

"Тосно" не забил голов в премьер-лиге? Будем стараться это сделать. Мы тренируемся, стараемся. Главное – команда создает моменты. Проблемы с реализацией – это не только проблема нашей команды.

Сюрпризы со стартовым составом? В любом случае на поле выйдут 11 человек выйдут, здесь ничего не поменяется.