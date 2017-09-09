Дмитрий Парфенов: "Тосно" - не такой большой клуб, мы развиваемся"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов перед игрой 9-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что во время перерыва на игры сборных многие футболисты отсутствовали в расположении команды. По его словам, он не заметил легких игр в премьер-лиге.

- На сборах старались избавляться от психологических вещей, которые мешают футболу, - сказал Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас большая группа игроков уезжала в сборные. Мы рассчитываем на каждого игрока. Полетанович? Не хотелось бы давать комментарии по его игре. Матч лучше расскажет о его способностях.

Игра против "Анжи" сложится легче? Не заметил легких матчей в премьер-лиге. Мы не такой большой клуб, чтобы игры складывались легко. "Тосно" развивается, игроки стараются. Настраиваемся на этот матч, как и соперник.