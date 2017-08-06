Дмитрий Парфенов: "Тосно" не отбивался, а играл. Ребята заслужили эту победу"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над тульским "Арсеналом" (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России заявил, что набранный очки в этой встрече станут дополнительным стимулом для игроков. Специалист отметил, что его команда заслужила победу.

– Пришлось встряхнуть игроков в раздевалке, – сказал во флеш-интервью Парфенов. – После победы можно сказать много громких слов. Но мы действительно немного успокоились во втором тайме, прибавили в агрессии. В премьер-лиге нет легких побед, тем более для нас. Может быть, и действительно нам где-то повезло. Но мы не отбивались, мы играли. Ребята заслужили победу.

Мысль удержать счет была, но вопрос в том – какими методами и способами. Задача была отодвинуть игру от своих ворот. Ребята с этим справились. Психологически довлеет игра без побед. Ведь победа – дополнительный стимул для ребят, знак, что они могут это сделать.