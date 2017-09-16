Дмитрий Парфенов: "Тосно" может брать очки со всеми соперниками"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в интервью "СЭ" признался, что не надеется на усталость "Спартака" в матче 10-го тура чемпионата России. По его мнению, у красно-белых не будет проблем с восстановлением после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора".

– Есть надежда, что "Спартак" окажется в Санкт-Петербурге выхолощен физически и эмоционально после не очень удачного матча Лиги чемпионов?

– Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у "Спартака" достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол – активно, первым номером или чуть осторожнее, – мы еще подумаем. Уже над этим размышляем.

– Вы ранее встречались с топ-клубами в этом сезоне – "Зенитом", ЦСКА, "Краснодаром"... С кем было реальнее всего брать очки?

– Можно делать это со всеми, просто очень много нюансов в каждой встрече. В двух словах не объяснишь. Считаю, что уступали во всех перечисленных матчах мы скорее из-за индивидуальных ошибок, а не в командной игре. Работаем над этим. А с точки зрения коллективных взаимодействий сложнее всего оказалось именно в Краснодаре. Наверное, это один из самых тяжелых матчей на старте сезона. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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