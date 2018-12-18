Дмитрий Парфенов: "То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, - хороший урок для них"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что был бы не против видеть в своей команде полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Сейчас игроки находятся в СИЗО под следствием.

- Это хорошие, качественные игроки, и я бы как тренер от них не отказался, - заявил Парфенов. - То, что уже произошло, и то, что сейчас происходит, - это хороший урок для них. Не думаю, что в этом плане были бы какие-то проблемы.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что готов пригласить футболистов в команду. Арест Кокорина и Мамаева был продлен до 8 февраля.