Дмитрий Парфенов: "Так нельзя играть у своих ворот!"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов назвал причину крупного поражения от ЦСКА (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России. По словам специалиста, его команда допустила слишком много простых ошибок, а потом не реализовала пенальти, который позволил бы вернуться в игру.

– Допустили простые ошибки в комфортных ситуациях для соперников, - отметил Парфенов. - Так нельзя играть около своих ворот! Плюс проиграли много единоборств, хотя перед матчем акцентировали на этом внимание. Могли забить пенальти и вернуться в игру, но не вернулись. Не перевернули ситуацию. Это только наша вина.

– Какой характер повреждения у Кулакова?

– Пока ничего не могу сказать. (Михаил ГОНЧАРОВ)