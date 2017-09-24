Дмитрий Парфенов: "Сами виноваты в поражении от "Урала"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов считает, что команда потерпела поражение от "Урала" (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России из-за неудачного начала встречи. Также специалист отметил, что его подопечные не смогли воспользоваться созданными моментами.

- Неудачное начало. 0:2 к 9-й минуте, сами виноваты, сами себя загнали в эту ситуацию, - сказал Парфенов. - Потом были моменты, но не забили - вот такая ситуация.

﻿- После неудачного начала ваша команда пришла в себя где-то минуте к 27-й и создала подряд два очень опасных момента. Что помешало в дальнейшем выравнять игру?

- Если бы забили мяч, игра бы по другому пошла. Но не забили. В перерыве настраивали ребят, но в начале второго тайма получили третий мяч в свои ворота. Еще один психологический удар. Изначальный психологический удар был на 9-й минуте первого тайма. (Алексей МАКСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"