Дмитрий Парфенов: "Рубин" - команда, которая сама не создает большое количество моментов"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Рубина" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к подопечным.

– Двоякое мнение об игре. Начало нам не удалось, "Рубин" владел преимуществом, в конце первого тайма вернулись в игру, потом подкорректировали некоторые моменты в перерыве, – цитирует Парфенова официальный сайт "Тосно". – Когда вышли, то сразу вернулись в игру и начали создавать моменты. Их было немного, да и "Рубин" – такая команда, которая сама не создает большое количество моментов у ворот соперников. Нам нужно было перетерпеть, дождаться своего шанса и грамотно его использовать, собственно этого не получилось сделать нам, но получилось у "Рубина". В конце могли сравнять, но видимо не повезло. К ребятам у меня претензий нет, второй тайм показал, нужно двигаться дальше. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали сюда с нами, и поблагодарить руководство республики Мордовия и администрацию стадиона за то, что нас очень хорошо приняли в такой ситуации, дали возможность провести матч.

– Будет особая установка на следующий матч, учитывая тот факт, что счет 0:1 на нейтральном поле?

– Нет, мы более сконцентрированы на сопернике.

– Учитывая, что матч проходил на нейтральном поле, вы специально готовились к нему или нет?

– Нет, мы сами тренируемся на синтетике, тут хорошего качества поле.