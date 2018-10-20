19:29 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Пропущенный мяч и удаление в матче с "Крыльями" - это безобразие"

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов после матча 11-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что такие встречи надо выигрывать.

- Начали здорово: забили мяч, контролировали игру. - сказал Парфенов на послематчевой пресс-конференции. - Но то, что произошло с пропущенным мячом, с удалением, - это безобразие. Есть большие претензии. В перерыве сказал, что нужно забивать второй гол. Мы сразу же создали момент. Надо было забивать. Такие матчи нужно выигрывать. 

Погребняк? Он восстанавливается и не работает с командой. Тренируется по индивидуальной программе.

Урал - Крылья Советов

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/press-konferencziya-posle-igry-ural-krylya-sovetov

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