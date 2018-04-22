Дмитрий Парфенов: "После таких побед, как над "Спартаком", легче восстанавливать силы"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Амкара" (0:2) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что команде было легко восстановить силы после матча со "Спартаком" в Кубке России (1:1, 6:5 – по пенальти).

– Было трудно готовить команду к матчу после победы над "Спартаком"? – вопрос Парфенову.

– Как раз после таких побед легче восстанавливать силы, поверьте. И начало матча это показало. Максимальная отдача, концентрация; мы контролировали ход встречи. Возможно потом и появилась нервозность – из-за усталости.

– Что случилось с Мелкадзе?

– Не смог продолжить игру. Надеюсь, все хорошо. Жора – боец, но там, похоже, действительно не очень приятная травма. (Егор БЫЧКОВ)