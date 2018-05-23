Дмитрий Парфенов: "Помимо "Урала" были и другие варианты"

Новый главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, в прошлом сезоне приведший "Тосно" к завоеванию Кубка России, в интервью "СЭ" сказал, что у него были и другие варианты трудоустройства. Также 43-летний специалист отметил, что собирается проконсультироваться с бывшим наставником екатеринуржцев 63-летним Александром Тархановым, когда тот восстановится после перенесенной операции.

– Помимо "Урала", варианты еще были?

– Да. Но я не буду их озвучивать. Некорректно это. Я такой человек, если уже начал вести переговоры с одним клубом, не пытаюсь скакать туда-сюда.

– Какие задачи поставили перед вами в "Урале"?

– Сейчас нет смысла их озвучивать. Попозже отвечу на ваш вопрос. Конечно, "Уралу" хочется дальше расти.

– Может быть, теперь с "Уралом" Кубок России выиграете?

– В любом турнире надо ставить максимальные задачи. Кубок не исключение. Это со стороны кажется, что легкий турнир. Но, как правильно заметил Олег Иванович Романцев, цена одной ошибки слишком высока. На одном фарте здесь не будешь выезжать. Очень хорошие слова, их можно процитировать.

– Какое впечатление произвел президент клуба Григорий Иванов?

– Григорий Викторович живет интересами "Урал", переживает за все, что происходит с командой. Это подкупает. Его присутствие на скамейке во время матчей? Я знаю, что спортивная составляющая лежит на мне. А эмоции могут возникать у всех во время игры.

– С Александром Тархановым советовались перед тем, как возглавить "Урал"?

– Обязательно поговорю с Александром Федоровичем. Думаю, получу много полезной информации. Просто сейчас его не тревожу. Человек на днях операцию перенес. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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