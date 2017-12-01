Дмитрий Парфенов: "Пока "Тосно" - маленький клуб. Нам быстренько и легко ставят пенальти"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 19-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что причины неудачного результата нужно искать только в себе.

– Пенальти один, второй, индивидуальные ошибки. Три мяча со стандартов. Два – с пенальти, один – с углового, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Футбол 1". – Дальше было тяжело войти игру. Очень много подарков сделали для соперника. То же самое с Зенитом произошло. Получается, эти две команды показывают с нами лучшую игру. Это наша вина. Надо искать все в себе, себе и еще раз в себе. Никого винить не нужно – только себя.

– В ворота "Тосно" назначено уже 9 или 10 пенальти, а "Тосно" не бил еще ни одного. Что вы на это скажете?

– Пока мы маленький клуб. Нам быстренько и легко ставят пенальти. Думаю, и без пенальти ЦСКА было бы полегче с нами.

Трансляция матча ЦСКА - "Тосно"