Дмитрий Парфенов: "Подготовка шла в обычном режиме"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что, несмотря на перестановки в тренерском штабе и крупное поражение от "Зенита", команда готовилась в обычном режиме.

– Мы уже забыли ту игру. Мы готовились к серьезному матчу с серьезной командой, которая набирает очки в последних встречах, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Соперник неплохо выглядит, очень организованная, с быстрым переходом команда. Есть исполнители, от которых многое зависит в игре. На этом акцентировали внимание.

Установка? Игра начнется – увидите. Как повлияли перестановки в тренерском штабе на подготовку? Подготовка шла в обычном режиме.