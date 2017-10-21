Дмитрий Парфенов: "По обилию моментов – искрометный матч"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1) отметил, что игра вышла боевой. По мнению специалиста, его команде нужно прибавлять в качестве футбола.

– Получился очередной боевой матч, – начал Парфенов, – много движения, борьбы за инициативу, игра практически без центра поля. По обилию голевых моментов – искрометный матч.

– Леонид Кучук доволен игрой. А вы?

– Я тоже доволен. Был очередной бой, взяли одно очко, двигаемся дальше. Дистанция впереди длинная, и нам надо прибавлять в качестве. Это как раз тот момент, над которым надо много работать. (Егор БЫЧКОВ)

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Ростов"