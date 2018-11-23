Дмитрий Парфенов: "План "Урала" на игру с "Локо" сработал"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Локомотивом" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его план на эту игру сработал.

- Мы возвращаемся в Екатеринбург и будем готовиться дома, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Победа на выезде и над чемпионом - здесь излишне что-то говорить. Где-то и удача была на нашей стороне. Мы верили, что сможем выиграть. Благодарю ребят. В такие матчи войти непросто, но план на игру сработал. Кто будет дальше бить пенальти? Неважно. Главное, чтобы забивали.

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