23:09 23 ноября | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "План "Урала" на игру с "Локо" сработал"

Обсудить
0

Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов после победы над "Локомотивом" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его план на эту игру сработал.

- Мы возвращаемся в Екатеринбург и будем готовиться дома, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Победа на выезде и над чемпионом - здесь излишне что-то говорить. Где-то и удача была на нашей стороне. Мы верили, что сможем выиграть. Благодарю ребят. В такие матчи войти непросто, но план на игру сработал. Кто будет дальше бить пенальти? Неважно. Главное, чтобы забивали. 

Локомотив - Урал

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...